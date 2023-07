Бразильський вінгер Вілліан повернеться у Фулгем, за який виступав минулого сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Вілліан підпише контракт з Фулгемом уже сьогодні, після проходження медогляду.

EXCLUSIVE: Willian decides to return to Fulham, agreement reached! 🚨⚪️⚫️



Deal expected to be signed later today after medical tests — if all goes to plan.



Despite bids from Nottingham Forest and Saudi, Willian is now expected to sign new deal at Fulham.



Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/1aVC5ixfwX