Ноттінгем Форест готує трансфер Вілліана

Вілліан може продовжити грати в АПЛ

Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє BBC Sport.

Представник АПЛ націлився на колишнього вінгера Шахтаря, Челсі, Арсеналу та Фулгема — Вілліана.

Наразі досвідчений бразильський футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як добігла кінця його угода з Фулгемом.

У минулому сезоні Вілліан відзначився п'ятьма голами та шістьма результативними передачами.

Раніше Ор'є активував опцію продовження контракту з Ноттінгем Форест.