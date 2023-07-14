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Ноттінгем Форест готує трансфер Вілліана

Вілліан може продовжити грати в АПЛ
Сьогодні 09:41 172 0
Ноттінгем Форест готує трансфер Вілліана
#Вілліан, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - football.ua.

Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Про це  повідомляє BBC Sport.

Представник АПЛ націлився на колишнього вінгера Шахтаря, Челсі, Арсеналу та Фулгема — Вілліана.

Наразі досвідчений бразильський футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як добігла кінця його угода з Фулгемом.

У  минулому сезоні Вілліан відзначився п'ятьма голами та шістьма результативними передачами.

Раніше Ор'є активував опцію продовження контракту з Ноттінгем Форест.

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