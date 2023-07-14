Ноттінгем Форест готує трансфер Вілліана

Джерело - football.ua.
Ноттінгем Форест продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє BBC Sport.
Представник АПЛ націлився на колишнього вінгера Шахтаря, Челсі, Арсеналу та Фулгема — Вілліана.
Наразі досвідчений бразильський футболіст перебуває у статусі вільного агента, після того, як добігла кінця його угода з Фулгемом.
У минулому сезоні Вілліан відзначився п'ятьма голами та шістьма результативними передачами.
Раніше Ор'є активував опцію продовження контракту з Ноттінгем Форест.