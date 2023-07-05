ESPN визначив найкращих тренерів сезону

Джерело - ESPN.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону 2022/2023.

Про це повідомляє ESPN.

На другій сходинці опинився Карло Анчелотті, який у минулому сезоні виграв з Реалом Кубок Іспанії та клубний чемпіонат світу, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Третє місце - у Лучано Спалетті, що привів Наполі до першого за останні 33 роки чемпіонського титулу в Серії А та 1/4 фіналу ЛЧ.

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