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Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону за версією ESPN

ESPN визначив найкращих тренерів сезону
Сьогодні 15:02 199 0
Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону за версією ESPN
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - ESPN.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону 2022/2023.

Про це повідомляє ESPN.

На другій сходинці опинився Карло Анчелотті, який у минулому сезоні виграв з Реалом Кубок Іспанії та клубний чемпіонат світу, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

  Гвардіола: Я чемпіон Європи, бо Лукаку не забив із трьох метрів

Третє місце - у Лучано Спалетті, що привів Наполі до першого за останні 33 роки чемпіонського титулу в Серії А та 1/4 фіналу ЛЧ.

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