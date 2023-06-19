Гвардіола: Я чемпіон Європи, бо Лукаку не забив із трьох метрів

Манчестер Сіті здобув перемогу у Лізі чемпіонів завдяки промаху нападника Інтера Ромелу Лукаку.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

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"Дайте Хаві трохи часу, нам знадобилося 8 років, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Я чемпіон Європи, тому що нападник не забив головою з трьох метрів", – сказав Гвардіола.