Гвардіола: Я чемпіон Європи, бо Лукаку не забив із трьох метрів

Джерело - ua-football.com.
Манчестер Сіті здобув перемогу у Лізі чемпіонів завдяки промаху нападника Інтера Ромелу Лукаку.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.
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"Дайте Хаві трохи часу, нам знадобилося 8 років, щоб виграти Лігу чемпіонів.
Я чемпіон Європи, тому що нападник не забив головою з трьох метрів", – сказав Гвардіола.
Раніше Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів.