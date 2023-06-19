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Гвардіола: Я чемпіон Європи, бо Лукаку не забив із трьох метрів

Гвардіола пояснив, чому головному тренеру Барселони Хаві необхідно дати час на великі результати
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Гвардіола: Я чемпіон Європи, бо Лукаку не забив із трьох метрів
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Ромелу Лукаку

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Сіті здобув перемогу у Лізі чемпіонів завдяки промаху нападника Інтера Ромелу Лукаку.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

Актуально: Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

"Дайте Хаві трохи часу, нам знадобилося 8 років, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Я чемпіон Європи, тому що нападник не забив головою з трьох метрів", – сказав Гвардіола.

Раніше Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів.

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