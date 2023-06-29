Астон Вілла домовилася з Вільяреалом про трансфер Торреса

Клуби досягли домовленості щодо трансферу гравця

Джерело - The Athletic.

Центральний захисник Вільярреала Пау Торрес стане гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє The Atletic.

Клуби досягли домовленості щодо трансферу гравця. Особисті умови контракту вже були узгоджені раніше.

Зазначається, що на підписанні Торреса наполягав головний тренер бірмінгемського клубу Унаї Емері, який тренував іспанця за часів своєї роботи у Вільярреалі з 2020 по 2022 рік.

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