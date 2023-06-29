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Бешикташ хоче підписати Коутінью

Філіппе Коутінью може покинути Асто Віллу
Сьогодні 15:25 257 0
Бешикташ хоче підписати Коутінью
Фото - gettyimages
#Астон Вілла, #Бешикташ, #Коутінью, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Бешикташ проявляє інтерес до півзахисника Астон Вілли Філіппе Коутінью.

Про це повідомляє footballtoday.com.

Бешикташ готовий взяти 31-річного бразильця в оренду. Астон Вілла була готова позбутися Коутінью ще наприкінці минулого року.

Нагадаємо, Коутінью перейшов в Астон Віллу з Барселони влітку 2022 року за 20 млн євро. Через проблеми з підколінним сухожиллям у сезоні 2022/2023 взяв участь лише у 22 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла готова відпустити Коутінью.

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