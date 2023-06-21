Рома підписала захисника Айнтрахта

Джерело - sport.ua.
Рома підписала центрального захисника Айнтрахта Евана Ндіка.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Угода з 23-річним івуарійцем розрахована до літа 2028 року.
Ндіка перейшов до Роми на правах вільного агента - його контракт з Айнтрахтом закінчується наприкінці червня поточного року. Він виступав за клуб із Франкфурта з 2018 року.
У нинішньому сезоні на рахунку Ндіка 2 голи і 1 асист у 44 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 32 мільйони євро. Інтерес до Ндіка також проявляв Ліверпуль.
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