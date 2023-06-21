Рома підписала захисника Айнтрахта

Ндіка перейшов у статусі вільного агента

Рома підписала центрального захисника Айнтрахта Евана Ндіка.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Угода з 23-річним івуарійцем розрахована до літа 2028 року.

Ндіка перейшов до Роми на правах вільного агента - його контракт з Айнтрахтом закінчується наприкінці червня поточного року. Він виступав за клуб із Франкфурта з 2018 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Ндіка 2 голи і 1 асист у 44 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 32 мільйони євро. Інтерес до Ндіка також проявляв Ліверпуль.

Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.