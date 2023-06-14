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Рома хоче підписати Верратті

Йдеться про оренду із правом викупу.
Сьогодні 11:55 207 0
Рома хоче підписати Верратті
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Рома, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті

Джерело - sport.ua.

Рома веде переговори з ПСЖ щодо переходу півзахисника Марко Верратті.

Про це повідомляє Football Italia.

Йдеться про оренду на сезон 2023/2024 із правом викупу. За такою ж формулою рік тому Рома орендувала у ПСЖ Жоржиньо Вейналдума, проте опцією викупу не скористалася.

Верратті нещодавно продовжив контракт із ПСЖ до 2026 року, проте може покинути клуб через напружені стосунки з фанатами клубу.

Головною перешкодою на шляху до переходу Верратті до Роми є бажання чемпіонів Франції підписати Бернарду Сілву з Манчестер Сіті. ПСЖ хоче включити до угоди Верратті чи Джанлуїджі Доннарумму.

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