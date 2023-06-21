Шахтар відпустив в оренду свого вінгера до Бразилії ще на сезон

Педріньйо продовжить виступати за Атлетіко Мінейро

25-річний вінгер Шахтаря Педріньqо найближчий рік проведе на батьківщині, де продовжить виступи за Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє Globoesporte.

Донецький та бразильський клуби погодили всі подробиці трансферу й підписали угоду, за якою Педріньйо гратиме за півників на правах оренди до червня 2024 року.

Педріньйо перебрався до Атлетіко Мінейро у липні минулого року, не побажавши грати за Шахтар після початку повномасштабної фази російсько-української війни.

Раніше хавбек неодноразово заявляв, що хотів би продовжити виступати за Атлетіко Мінейро.