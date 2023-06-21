Шахтар відпустив в оренду свого вінгера до Бразилії ще на сезон

Джерело - sport.ua.
25-річний вінгер Шахтаря Педріньqо найближчий рік проведе на батьківщині, де продовжить виступи за Атлетіко Мінейро.
Про це повідомляє Globoesporte.
Донецький та бразильський клуби погодили всі подробиці трансферу й підписали угоду, за якою Педріньйо гратиме за півників на правах оренди до червня 2024 року.
Педріньйо перебрався до Атлетіко Мінейро у липні минулого року, не побажавши грати за Шахтар після початку повномасштабної фази російсько-української війни.
Раніше хавбек неодноразово заявляв, що хотів би продовжити виступати за Атлетіко Мінейро.