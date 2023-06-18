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Румунські ЗМІ назвали фінансові статки Луческу

Фінансові статки 77-річного Луческу оцінюється у 34-38 мільйонів євро
Сьогодні 14:10 535 0
Румунські ЗМІ назвали фінансові статки Луческу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, контракт якого з київським клубом розрахований до літа 2024 року, входить до десятки найбагатших людей зі світу професійного футболу Румунії.

Про це повідомляє Antena Sport.

Фінансові статки 77-річного Луческу оцінюється у 34-38 мільйонів євро. Завдяки цьому Мірча посідає шосте місце у когорті найбагатших футбольних людей своєї країни.

Повністю топ-10 рейтингу виглядає так:

  • 1. Джіджі Бекалі (власник Стяуа): 325-425 млн євро.
  • 2. Дан Шуку (власник Рапіда): 135-145 млн євро.
  • 3. Ніколає Бадя (власник Динамо Бухарест): 87-93 млн євро.
  • 4. Владімір Кон (президент Волунтарі): 65–70 млн євро.
  • 5. Космін Олерою (головний тренер Аль-Шарджі): 46-50 млн євро.
  • 6. Мірча Луческу (головний тренер Динамо Київ): 34-38 млн євро.
  • 7. Георге Хаджі (власник та головний тренер Фарула): 29-35 млн євро.
  • 8. Джордже Цукудян (колишній футболіст): 23-25 млн євро.
  • 9. Валеріу Іфтіме (власник Ботошані): 22-24 млн євро.
  • 10. Крістіан Ківу (головний тренер міланського Інтера U-19): 22-24 млн євро.

Раніше Мірча Луческу заявив, що найближчими днями хоче визначитися з питанням свого майбутнього, коментуючи чутки про можливий швидкий відхід з Динамо.

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