Джерело - sport.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу, контракт якого з київським клубом розрахований до літа 2024 року, входить до десятки найбагатших людей зі світу професійного футболу Румунії.
Про це повідомляє Antena Sport.
Фінансові статки 77-річного Луческу оцінюється у 34-38 мільйонів євро. Завдяки цьому Мірча посідає шосте місце у когорті найбагатших футбольних людей своєї країни.
Повністю топ-10 рейтингу виглядає так:
- 1. Джіджі Бекалі (власник Стяуа): 325-425 млн євро.
- 2. Дан Шуку (власник Рапіда): 135-145 млн євро.
- 3. Ніколає Бадя (власник Динамо Бухарест): 87-93 млн євро.
- 4. Владімір Кон (президент Волунтарі): 65–70 млн євро.
- 5. Космін Олерою (головний тренер Аль-Шарджі): 46-50 млн євро.
- 6. Мірча Луческу (головний тренер Динамо Київ): 34-38 млн євро.
- 7. Георге Хаджі (власник та головний тренер Фарула): 29-35 млн євро.
- 8. Джордже Цукудян (колишній футболіст): 23-25 млн євро.
- 9. Валеріу Іфтіме (власник Ботошані): 22-24 млн євро.
- 10. Крістіан Ківу (головний тренер міланського Інтера U-19): 22-24 млн євро.
Раніше Мірча Луческу заявив, що найближчими днями хоче визначитися з питанням свого майбутнього, коментуючи чутки про можливий швидкий відхід з Динамо.