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Луческу: Моє майбутнє визначиться найближчими днями

Мірча Луческу прокоментував своє майбутнє
Сьогодні 15:55 424 0
Луческу: Моє майбутнє визначиться найближчими днями
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не отримував пропозиції від Аль-Насра.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі Tuttomercatoweb.

"Я не відмовлявся очолити Аль-Наср, адже навіть не отримував пропозиції. А якби й отримав, то все одно б відмовився. П'ять років тому Аль-Наср дійсно виходив на мене. Тамтешній чемпіонат – це імідж, але він стає сильнішим.

Роналду? А ви впевнені, що він залишиться? Йому потрібен успіх. Він терпіти не може, якщо команда не перемагає.

Моє майбутнє визначиться найближчими днями. Я ще маю контракт з Динамо, але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, треба по-справжньому любити футбол. Побачимо", – сказав Луческу.

Раніше Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо.

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