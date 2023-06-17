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Михайличенко - про арешт Павелка: Велика трагедія для воюючої України

Перший віцепрезидент УАФ прокоментував арешт Павелка
Сьогодні 21:20 216 0
Михайличенко - про арешт Павелка: Велика трагедія для воюючої України
#Олексій Михайличенко, #Андрій Павелко

Джерело - Ділова столиця.

Арешт президента УАФ Андрія Павелка стане ударом по міжнародного іміджу України.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко.

"Я зараз перебуваю у розташуванні збірної у Скоп’є. Про арешт ми дізналися буквально одразу. Сказати, що тут всі шоковані, не сказати - нічого. Напередодні гри. Моє переконання: у Львові влаштували просто шабаш. Який сенс цього арешту, як не помста або політичні мотиви? Який сенс?

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Окрім як зробити подарунок російському лобі, котре розраховувало на арешт Павелка ще напередодні його виборів до УЄФА. Я хочу нагадати, що всі обставини цієї справи були розслідувані НАБУ. Антикорупціонери не знайшли вини. А надумані підстави відправити людину у СІЗО тепер знайшли саме ті, хто, очевидно, й не гребують корупцією.

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Це насправді велика трагедія для воюючої України. Для футболу. Для нашого міжнародного іміджу. Коли чинний представник УЄФА без жодного доказу фізично усувається від змоги виконувати свої прямі футбольні задачі.

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Думаю, ми ще отримаємо реакцію цивілізованого світу. Дуже прикро, що перемагає не закон і совість, а тиск, гроші, шантаж, проросійські політики, руйнуючи нашу країну зсередини", - сказав Михайличенко.

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