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Дружина Павелка пообіцяла "всіх нагнути" після арешту чоловіка

Відгомін гучної справи продовжує лунати
Сьогодні 20:04 Андрій Дунець 526 0
Дружина Павелка пообіцяла "всіх нагнути" після арешту чоловіка
Фото: Facebook Катерини Павелко
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Катерина Павелко у своєму Facebook опублікувала допис на підтримку свого чоловіка, президента УАФ Андрія Павелка, якого суд відправив під арешт на 60 діб у межах запобіжного заходу в кримінальній справі про завод із виготовлення штучних футбольних полів.

"Напередодні важливих матчів збірної України у відборі на Євро-2024 було заарештовано президента УАФ Андрія Павелка під надуманою, штучною справою. І де? У Львові! Оскільки київські судді не захотіли чинити беззаконня, тому на допомогу прийшла людина в мантії, яку за руки смикають зверху, бо проти неї самої є декілька кримінальних справ.

Щоб не робили вороги українського футболу, які б не придумували штучні справи, правда буде за Україною і за Нами. Як наші хлопці б’ються на фронті, так і ми захищатимемо наші права в суді. Жодні темні справи не зможуть зупинити нас на шляху перемоги! Все буде добре! Ми обов’язково переможемо!" - написала Павелко.

Також, відповідаючи на коментар першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка, Катерина написала: "Нагнемо їх усіх". Наразі ця відповідь недоступна/видалена, але скріншот устиг навести журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі.

Додамо, що на захист Павелка став легендарний футболіст Дніпра та Динамо Олег Протасов, а інший славетний ексфутболіст Анатолій Дем'яненко розповів, хто був готовий виступити поручителем президента УАФ.

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