Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов вважає замовним рішення Шевченківського районного суду міста Львова про відправлення Андрія Павелка в СІЗО та попросив допомоги в президента України.

Відповідний допис функціонер опублікував у Facebook.

"У країні — війна. Наші воїни віддають свої життя в боротьбі за незалежність України, захищаючи наші демократичні цінності. І водночас у нашому тилу продовжують процвітати незаконні методи тиску, замовне переслідування, ручний режим керування суддями.

Зараз я особисто звертаюся до Президента України Володимира Зеленського! Я прошу Вашого втручання у ситуацію, бо ви, як ніхто, обізнані із роботою УАФ на чолі з Андрієм Павелком. Ви, як ніхто, розумієте, чому проросійське лоббі прагнуло завадити Україні мати власне представництво в УЄФА. Ви також, упевнений, розумієте, що справа, в якій зараз відбувається суто замовна розправа над керівником українського футболу, була раніше вже розслідувана НАБУ, і жодні звинувачення не підтвердилися", - зокрема написав Протасов.