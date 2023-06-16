Джерело - Чемпіон.
Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов вважає замовним рішення Шевченківського районного суду міста Львова про відправлення Андрія Павелка в СІЗО та попросив допомоги в президента України.
Відповідний допис функціонер опублікував у Facebook.
"У країні — війна. Наші воїни віддають свої життя в боротьбі за незалежність України, захищаючи наші демократичні цінності. І водночас у нашому тилу продовжують процвітати незаконні методи тиску, замовне переслідування, ручний режим керування суддями.
Зараз я особисто звертаюся до Президента України Володимира Зеленського! Я прошу Вашого втручання у ситуацію, бо ви, як ніхто, обізнані із роботою УАФ на чолі з Андрієм Павелком. Ви, як ніхто, розумієте, чому проросійське лоббі прагнуло завадити Україні мати власне представництво в УЄФА. Ви також, упевнений, розумієте, що справа, в якій зараз відбувається суто замовна розправа над керівником українського футболу, була раніше вже розслідувана НАБУ, і жодні звинувачення не підтвердилися", - зокрема написав Протасов.
Протасов є відомим у минулому футболістом, який вигравав чемпіонат СРСР із Дніпром та київським Динамо, а також тричі ставав найкращим бомбардиром першості.
Нагадаємо, суд відправив президента УАФ Андрія Павелка у СІЗО в межах кримінальної справи про завод із виготовлення штучних футбольних полів.
Павелко: Все буде добре, Україна переможе
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