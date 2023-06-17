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Конопля: Доклав зусиль та освіжив гру

Юхим Конопля прокоментував перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 09:39 176 0
Конопля: Доклав зусиль та освіжив гру
#Юхим Конопля

Джерело - suspilne.media.

Збірна України змогла повернутися у гру в матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів захисник Юхим Конопля.

"Відчуття дуже позитивні, бо допоміг виграти команді. Вважаю, що доклав зусиль та освіжив гру. Нам це дійсно допомогло, і я дуже радий.

У роздягальні нам показали помилки, які робили в першому таймі. Сказали, що треба додати у бажанні, бо у першому таймі програвали боротьбу, підбирання. А у другому таймі повернулися і все вийшло.

Гол після комбінації з Мудриком? Це награна [комбінація], це ж не вперше так. Він мене відчуває, знав, що ця передача може дійти. Домашня заготовка.

Настрій дуже гарний, оскільки ми виграли таку важку гру. Здійснили камбек, я дуже щасливий від цього - передусім від того, що можемо подарувати цю перемогу нашій країні, воїнам", - розповів Конопля.

Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.

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