Конопля: Доклав зусиль та освіжив гру

Джерело - suspilne.media.
Збірна України змогла повернутися у гру в матчі проти Північної Македонії.
Про це розповів захисник Юхим Конопля.
"Відчуття дуже позитивні, бо допоміг виграти команді. Вважаю, що доклав зусиль та освіжив гру. Нам це дійсно допомогло, і я дуже радий.
У роздягальні нам показали помилки, які робили в першому таймі. Сказали, що треба додати у бажанні, бо у першому таймі програвали боротьбу, підбирання. А у другому таймі повернулися і все вийшло.
Гол після комбінації з Мудриком? Це награна [комбінація], це ж не вперше так. Він мене відчуває, знав, що ця передача може дійти. Домашня заготовка.
Настрій дуже гарний, оскільки ми виграли таку важку гру. Здійснили камбек, я дуже щасливий від цього - передусім від того, що можемо подарувати цю перемогу нашій країні, воїнам", - розповів Конопля.
Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.