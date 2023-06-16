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Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024

Збірна України програвала з рахунком 2:0 після першого тайму
Вчора 23:40 1229 1
Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально перемогла Північну Македонію в 3 раунді кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Матч завершився з рахунком 2:3 на користь підопічних Сергія Реброва.

Після першого тайму господарі поля вели з рахунком 2:0, однак збірна України зуміла переломити хід зустрічі і здобути 3 очки.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 3
Група C, 16 червня

Північна Македонія - Україна 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Барді (пен), 2:0 - 39 Ельмас, 2:1 - 62 Забарний, 2:2 - 68 Конопля, 2:3 - 82 Циганков

Склади команд:

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов 65), Ашковскі (Брдаровскі 65 (Бабунскі 90+1)), Трайковскі (Дорієв 76), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас

Запасні: Ілієв, Шишковський, Велковський, Манєв, Бабунський, Елезі, Бабунський, Дімоський.

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Маліновський 66), Циганков (Зубков 90+3, Мудрик (Сидорчук 90), Довбик (Ванат 46).

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Кривцов, Буяльський, Ігнатенко

Попередження: Рістовскі 8, Довбик 45+1, Мусліу 55, Мусліу 73

Вилучення Мусліу 73 (друга жовта)

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