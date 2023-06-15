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Ребров розповів про стан Миколенка напередодні матчу з Північною Македонією

Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні матчу з Північною Македонією
Сьогодні 20:03 195 0
Ребров розповів про стан Миколенка напередодні матчу з Північною Македонією
Фото: Getty Images
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко готовий до матчу відбору Євро-2024 з Північною Македонією.

Про це розповів наставник національної команди Сергій Ребров.

"Є певні пошкодження, але це пошкодження, які були отримані ще раніше. Це не пошкодження, які вони отримали в тренувальному процесі.

  Ребров: Не вважаю, що ми будемо фаворитами з Північною Македонією

Миколенко відчуває себе абсолютно нормально, він готується до гри. В нього є інші проблеми, але я впевнений, що це не стосується наступних зустрічей. Всі хлопці здорові та готові грати завтра", - сказав Ребров.

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