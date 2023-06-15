Ребров: Не вважаю, що ми будемо фаворитами з Північною Македонією

Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні матчу з Північною Македонією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не буде фаворитом в матчі 3-го туру групи C кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Ця команда вибила Італію у стиках кваліфікації ЧС-2022. Ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Також вони обіграли Німеччину на виїзді, тому ми повинні поважати суперника, але й повинні думати про свою гру. Завтра буде важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати ті помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною, виходити та грати у футбол.

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"Я не вважаю, що ми будемо фаворитами. Ми гратимемо на виїзді проти міцної команди, яка продемонструвала це в останніх зустрічах. Ми повинні показати на полі, що ми фаворити. Завтра буде інша гра, ніж з Німеччиною, бо ми розуміємо, з ким граємо.

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Розуміємо силу Північної Македонії, але як я вже казав – ми повинні розуміти як самі гратимемо. Я чекаю дуже важку гру. І вважаю, що наші гравці готові до такої гри", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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