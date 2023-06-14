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Ковпак: Керівництво ЛНЗ поставило нову мету - випити весь алкоголь в Черкасах

Тренер ЛНЗ прокоментував вихід своєї команди в УПЛ
Сьогодні 21:59 282 0
Ковпак: Керівництво ЛНЗ поставило нову мету - випити весь алкоголь в Черкасах
#Ковпак, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Гравці ЛНЗ заслужили путівку в УПЛ на сезон 2022/2023.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Ковпак.

"Це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну путівку в УПЛ. Хлопці - неймовірні. Для мене ці 90 хвилин були найдовшими та самими важчими. Я вперше пережив таке як тренер. Це неймовірні емоції. Хлопці заслужили цю перемогу. Я бачив, як горіли їхні очі.

  Актуально: ЛНЗ - перша команда з Черкас, яка зіграє в УПЛ

Ми зробили все, щоб не тільки в якомусь куточку країни була УПЛ, а й в Черкасах. Керівництво клубу привітало нас з перемогою, облило шампанським та пивом і поставило нову мету - завтра випити весь алкоголь в місті Черкаси та рухатися далі. Вип’ємо, оклемаємося та будемо готуватися до УПЛ", - сказав Ковпак.

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