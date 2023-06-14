Ковпак: Керівництво ЛНЗ поставило нову мету - випити весь алкоголь в Черкасах

Гравці ЛНЗ заслужили путівку в УПЛ на сезон 2022/2023.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Ковпак.

"Це найголовніший день в історії черкаського футболу. День, який приніс нам історичну путівку в УПЛ. Хлопці - неймовірні. Для мене ці 90 хвилин були найдовшими та самими важчими. Я вперше пережив таке як тренер. Це неймовірні емоції. Хлопці заслужили цю перемогу. Я бачив, як горіли їхні очі.