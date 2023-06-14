ЛНЗ - перша команда з Черкас, яка зіграє в УПЛ

Це буде дебютним для клубу виступ в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ здобув путівку до української Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Це буде дебютним для клубу виступ в УПЛ.

ЛНЗ став першою командою з Черкас, яка зіграє в УПЛ/Вищій лізі України.

Залишилося три обласних центри України, які ніколи не були представлені в елітному українському футбольному чемпіонаті - Херсон, Хмельницький та Суми.

Нагадаємо, Інгулець вилетів з УПЛ, провівши 3 сезони в елітному чемпіонаті.

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