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ЛНЗ - перша команда з Черкас, яка зіграє в УПЛ

Це буде дебютним для клубу виступ в УПЛ
Сьогодні 18:41 341 0
ЛНЗ - перша команда з Черкас, яка зіграє в УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ здобув путівку до української Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Це буде дебютним для клубу виступ в УПЛ.

ЛНЗ став першою командою з Черкас, яка зіграє в УПЛ/Вищій лізі України.

Залишилося три обласних центри України, які ніколи не були представлені в елітному українському футбольному чемпіонаті - Херсон, Хмельницький та Суми.

Нагадаємо, Інгулець вилетів з УПЛ, провівши 3 сезони в елітному чемпіонаті.

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