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Динамо запропонувало новий контракт Караваєву

Гравець може залишитись у Динамо
Сьогодні 09:10 461 0
Динамо запропонувало новий контракт Караваєву
#Динамо Київ, #Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Динамо запропонувало продовжити контракт 31-річному українському захиснику Олександру Караваєву.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Попередня угода футболіста закінчується 30 червня.

"Не зовсім правдива інформація, що не запропонували контракт Караваєву. Йому запропонували новий контракт, але на дещо інших умовах, ніж були у попередній угоді.

Зараз Караваєв думає та розглядає варіанти продовження своєї кар'єри. Цілком можливо, що він погодиться на умови, які йому запропонувало київське Динамо", - відзначив Циганик.

Сумарно Караваєв провів з 2019 року за Динамо 130 матчів та забив 4 голи.

Раніше Караваєв приєднався до команди переселенців Мрія-Гостомель.

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