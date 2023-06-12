Караваєв приєднався до команди переселенців Мрія-Гостомель

Джерело - Чемпіон.

Поки контракт футболіста з Динамо не продовжений гравець збірної України став частиною гуманітарно-спортивного проєкту Мрія волонтерського штабу Рестовратор. Картопляне військо. Караваєва оголосили амбасадором команди, яка повністю складається з ВПО, внутрішньо переміщених осіб, і виступає в першості Бучанського району на Київщині.

Олександр Караваєв:

- Підтримка переселенців у цей трагічний час - завдання для кожного з нас. Грандіозно, що це вдається робити через футбол, ця гра завжди об'єднувала людей. Проєкт Мрія Дубаса та Василькова унікальний у своєму роді, дуже радий стати його частиною.

Ідея створення Мрії належить відомому блогеру Дмитрові Дубасу, співорганізатором клубу виступив телеведучий та колишній прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков.

Микола Васильков:

- Ми дуже раді прийняти в нашу родину Сашка Караваєва, я давно знайомий з ним особисто, знаю його родину з Херсону. Волонтери нашого штабу буквально вчора евакуювали людей з їхнього будинку на острові в Херсоні. Караваєв уже другий публічний амбасадор Мрії. Першим у травні став ведучий Ігор Кондратюк.

У вищій лізі Бучанського району Мрія в останній грі обіграла в Гостомелі команду Вишня, наразі посідає 3 сходинку в першості. Під час кожного домашнього матчу унікального клубу в місті відбувається гуманітарний фестиваль, а команди на поле виводять маленькі переселенці з родин ВПО, що мешкають у регіоні.