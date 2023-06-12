Манчестер Сіті визначив пріоритетну трансферну ціль

Йошко Гвардіол влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті розглядає захисника Лейпцига Йошко Гвардіола як пріоритетну ціль в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хорват перебуває у списку інтересів "містян" із минулого року. Ман Сіті вже вів попередні переговори з гравцем, Гвардіол позитивно налаштований щодо переходу.

РБ Лейпциг готовий розпрощатися з гравцем лише за дуже велику суму. Бики розраховують, що угода щодо 21-річного хорвата стане найдорожчим трансфером центрального захисника в історії.

Гвардіол минулого сезону провів 41 матч за Лейпциг у всіх турнірах. Контракт хорвата з Биками розрахований до літа 2027 року.

Раніше Ліверпуль включився у боротьбу за захисника.