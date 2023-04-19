Ліверпуль включився у боротьбу за Гвардіола

Джерело - football.ua.
Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може поповнити склад Ліверпуля.
Про це повідомляє журналіст Бен Якобс.
"Мерсисайдці" готові витратитись на хорвата. Крім Йошко, в шорт-листі "червоних" Кім Мін Дже з Наполі, а також Еван Ндіка з Айнтрахта, який влітку стане вільним агентом.
Наразі трансферна ціна на Гвардіола складає 75 млн євро. Його контракт з "биками" розрахований до 2027 року.
Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.
Нагадаємо, Челсі лідирує в боротьбі за трансфер Гвардіола.
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