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Ліверпуль включився у боротьбу за Гвардіола

Йошко Гвардіол влітку може змінити клуб
Сьогодні 16:15 352 0
Ліверпуль включився у боротьбу за Гвардіола
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Йошко Гвардіол

Джерело - football.ua.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може поповнити склад Ліверпуля.

Про це повідомляє журналіст Бен Якобс.

"Мерсисайдці" готові витратитись на хорвата. Крім Йошко, в шорт-листі "червоних" Кім Мін Дже з Наполі, а також Еван Ндіка з Айнтрахта, який влітку стане вільним агентом.

Наразі трансферна ціна на Гвардіола складає 75 млн євро. Його контракт з "биками" розрахований до 2027 року.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, Челсі лідирує в боротьбі за трансфер Гвардіола.

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