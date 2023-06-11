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Беллінгем та Данк виключені з заявки збірної Англії на червневі матчі

Данк залишить розташування збірної
Вчора 22:32 204 0
Беллінгем та Данк виключені з заявки збірної Англії на червневі матчі
#збірна Англії з футболу, #Джуд Беллінгем, #Льюїс Данк

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії внесла зміни в заявці на матчі кваліфікації Євро-2024 проти Мальти та Північної Македонії.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Через травми "трьом левам" не допоможуть захисник Брайтона Льюїс Данк та півзахисник Реала Джуд Беллінгем.

Данк залишить розташування збірної, а Беллінгем продовжить відновлення в національному футбольному центрі.

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