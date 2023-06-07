Джерело - bvb.de.
Дортмундська Боруссія оголосила про перехід півзахисник Джуда Беллінгема в мадридський Реал.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
За англійця "вершкові" заплатять 100 млн євро + бонуси. Сам футболіст скоро пройде медичні тести та підпише контракт на шість років.
За 132 матчі в Боруссії Беллінгем забив 24 голи і віддав 25 асистів, а також в досить молодому віці "доріс" до звання віцекапітана клубу. Єдиним виграним трофеєм в Німеччині для нього став Кубок країни.
Нагадаємо, Вінісіус - гравець сезону у Реалі.