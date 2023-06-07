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Беллінгем перейшов у Реал

Англійський півзахисник продовжить кар'єру у Реалі
Сьогодні 17:56 390 0
Беллінгем перейшов у Реал
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Боруссії Дортмунд

Джерело - bvb.de.

Дортмундська Боруссія оголосила про перехід півзахисник Джуда Беллінгема в мадридський Реал.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

За англійця "вершкові" заплатять 100 млн євро + бонуси. Сам футболіст скоро пройде медичні тести та підпише контракт на шість років.

За 132 матчі в Боруссії Беллінгем забив 24 голи і віддав 25 асистів, а також в досить молодому віці "доріс" до звання віцекапітана клубу. Єдиним виграним трофеєм в Німеччині для нього став Кубок країни.

Нагадаємо, Вінісіус - гравець сезону у Реалі.

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