Рома оголосила про підписання експівзахисника Ліона Ауара

24-річний хавбек покинув Ліон

Джерело - Чемпіон.

Рома підписала французького півзахисника Уссема Ауара вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

24-річний хавбек покинув Ліон, не продовживши контракт.

З римлянами угода розрахована на 5 років, хавбек взяв собі 22-й номер.

Нагадаємо, Рома готує трансфер Ікарді.

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