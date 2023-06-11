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Рома оголосила про підписання експівзахисника Ліона Ауара

24-річний хавбек покинув Ліон
Сьогодні 17:00 208 0
Рома оголосила про підписання експівзахисника Ліона Ауара
#Ауар, #Ліон, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома підписала французького півзахисника Уссема Ауара вільним агентом.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

24-річний хавбек покинув Ліон, не продовживши контракт.

З римлянами угода розрахована на 5 років, хавбек взяв собі 22-й номер.

Нагадаємо, Рома готує трансфер Ікарді.

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