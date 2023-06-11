Рома оголосила про підписання експівзахисника Ліона Ауара

Джерело - Чемпіон.
Рома підписала французького півзахисника Уссема Ауара вільним агентом.
Про це повідомляє пресслужба римлян.
24-річний хавбек покинув Ліон, не продовживши контракт.
З римлянами угода розрахована на 5 років, хавбек взяв собі 22-й номер.
🤝 Benvenuto alla Roma, Houssem Aouar! 🇩🇿#ASRoma pic.twitter.com/WXE7LqR8HU— AS Roma (@OfficialASRoma) June 11, 2023
Нагадаємо, Рома готує трансфер Ікарді.
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