Рома готує трансфер Ікарді

Мауро Ікарді може змінити клуб

Рома зацікавлена у підписанні нападника ПСЖ Мауро Ікарді, який наразі виступає за Галатасарай на правах оренди.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Римляни знаходяться у пошуках нового форварда після травми хрестоподібних зв’язок у Теммі Абрагама. Спортивний директор Тіагу Пінту сподівається, що хороші стосунки з парижанами допоможуть узгодити трансфер.

При цьому Рома може бути вимушена продати декількох футболістів для балансу фінансового фейр-плею, ймовірним є відхід центрбека Ібаньєса.

Ікарді у чемпіонаті Туреччини цього сезону провів 24 матчі, зробивши 29 результативних дій (22+7).

Раніше повідомлялося, що клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср націлився на підписання Мауро Ікарді.