Гвардіола оформив другий требл у своїй карʼєрі

52-річний іспанський фахівець утретє виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

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Гвардіола завоював требл вдруге за свою карʼєру. Вперше він це зробив з Барселоною у сезоні 2008/2009. Тоді команда перемогла у Ла-Лізі, кубку Іспанії та Лізі Чемпіонів.

Гвардіола є другим тренером в історії, кому вдалося здобути требл на чолі з англійською командою. Раніше це досягнення вдалося покорити серу Алексу Фергюсону.

Загалом лише 10 команд зуміло завоювати требл у своїй історії.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.