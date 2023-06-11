Гвардіола оформив другий требл у своїй карʼєрі

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.
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Гвардіола завоював требл вдруге за свою карʼєру. Вперше він це зробив з Барселоною у сезоні 2008/2009. Тоді команда перемогла у Ла-Лізі, кубку Іспанії та Лізі Чемпіонів.
Гвардіола є другим тренером в історії, кому вдалося здобути требл на чолі з англійською командою. Раніше це досягнення вдалося покорити серу Алексу Фергюсону.
Загалом лише 10 команд зуміло завоювати требл у своїй історії.
Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.