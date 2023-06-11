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Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

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Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу
#Інтер, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті вперше в своїй історії виграв Лігу чемпіонів. У фінальному поєдинку аглійці мінімально перемогли італійський Інтер.

Єдиний і переможний гол на рахунку півзахисника Родрі на 68-й хвилині.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів 2022/2023
Фінал, 10 червня

Манчестер Сіті - Інтер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Родрі

Склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Аке, Рубен Діаш, Аканджи, Родрі, Стоунз (Вокер 82), Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Фоден 36), Бернарду Сілва, Холанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Серхіо Гомес, Марез, Перроне, Палмер, Льюіс.

Інтер: Онана, Бастоні (Гозенс 75), Ачербі, Дарміан (д'Амброзіо 84), Дімарко, Чалханоглу (Мхітарян 84), Брозович, Барелла, Думфріс (Белланова 75), Джеко (Лукаку, 57), Мартінес.

Запасні: Ханданович, Кордац, Гальярдіні, де Врей, Корреа, Аслані, Шкріньяр.

Попередження: Барелла 59, Лукаку 83, Голанд 90+2, Онана 90+2, Едерсон 90+3

Наш сайт провів текстову трансляцію матчу.

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