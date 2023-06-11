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Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів

Сьогодні 08:28 246 0
Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

Для англійського клубу трофей у цьому турнірі став першим в історії. Наразі Манчестер Сіті є 23-м переможцем в історії Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, вперше англійці зіграли у Кубку чемпіонів у сезоні-1968/69, а їхній перший фінал був у 2021 році. Тоді Ман Сіті поступився Челсі (0:1).

Перемога в Лізі чемпіонів принесла клубу 32 трофей в історії.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

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