Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

Для англійського клубу трофей у цьому турнірі став першим в історії. Наразі Манчестер Сіті є 23-м переможцем в історії Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, вперше англійці зіграли у Кубку чемпіонів у сезоні-1968/69, а їхній перший фінал був у 2021 році. Тоді Ман Сіті поступився Челсі (0:1).

Перемога в Лізі чемпіонів принесла клубу 32 трофей в історії.

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