Гвардіола пояснив перемогу у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті своєю грою довів, що є найкращою командою Європи.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Хочу привітати Інтер із цією видовищною грою. Яка команда! Я кажу це як переможець, але я б сказав те саме, якби програв. Вони абсолютно заслужили бути тут, і ми знали, що це буде дуже важкий матч. Ця гра була схожа на підкидання монети — настільки вона була напруженою. Ми легко могли отримати рахунок 1:1 і вийти на додатковий час.

Здавалось, що цього сезону нам пощастило із зірками на небі, і ми повинні були виграти Лігу чемпіонів вперше в історії цього клубу.

Саме на такий я очікував від Інтера. Коли у вас є такий воротар, як Онана, який чудово розуміє, куди кожен має пасувати, не гірше за Чалханоглу та Бареллу, тоді нападники радо підключаються під його передачі. Це дуже, дуже важко. Без цього воротаря нам було б трохи легше, але все одно дуже важко. Вони також сильні фізично.

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Італійські команди досягли трьох європейських фіналів цього сезону, і я можу сказати, що це точно не випадковість.

На мою думку, Індзагі зараз відчуває те саме, що ми відчували два роки тому, і він повинен усвідомити, що в нього під орудою наразі перебуває друга найкраща команда в Європі. Коли у вас є друга найкраща команда в Європі, це якесь дивовижне відчуття. Він повернеться сюди. Це спорт — хтось повинен програти, а хтось виграти.

Чи ця перемога щось змінює? Чи я від неї став розумнішим? Чи став кращим тренер? Що сталось би, якщо Едерсон не зробив би цей сейв? Можна говорити, що хочеш, але головне бути поруч із командою. Ми не хочемо виграти Лігу чемпіонів, а потім зникнути. Сім чи вісім років ти маєш бути на такому рівні весь час. Настала наша черга, хоча вона могла б бути наша черга два роки тому.

Якщо ми раніше не вигравали Лігу чемпіонів, то це тому, що суперники були дуже сильними. Якщо люди думають, що ми змінимось зараз, коли виграли Лігу чемпіонів, вони помиляються", — заявив Гвардіола.