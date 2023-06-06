Ворскла продовжила контракт із Кане

Ібрахім Кане залишиться в клубі до 2027 року

Ворскла оголосила про продовження контракту з малійським півзахисником Ібрахімом Кане.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Нова угода розрахована до літа 2027 року.

22-річний малієць виступає за Ворсклу з вересня 2018 року. З квітня по грудень 2022 року виступав на правах оренди за китайський Циндао Хайню

У сезоні 2022/23 Кане провів 11 матчів за Ворсклу, і відзначився в них 1 голом і 2 асистами.

Раніше визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України.