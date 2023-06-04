Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар, Дніпро-1, луганська Зоря, київське Динамо та потлавська Ворскла представлятимуть Україну в європейських клубних турнірах у сезоні 2023/24.
Ліга Чемпіонів
- Шахтар - груповий етап;
- Дніпро-1 - другий кваліфікаційний раунд.
Ліга Європи
- Зоря - плей-оф раунд.
Ліга конференцій
- Динамо - третій кваліфікаційний раунд;
- Ворскла - другий кваліфікаційний раунд.
Чемпіон Шахтар розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів завдяки виходу у фінал цьогорічного розіграшу представників Італії та Англії - Інтера та Манчестер Сіті відповідно.
Зазначимо, Дніпро-1 вперше в своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів. Київське Динамо вперше в історії не потрапило навіть до Ліги Європи.