Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар, Дніпро-1, луганська Зоря, київське Динамо та потлавська Ворскла представлятимуть Україну в європейських клубних турнірах у сезоні 2023/24.

Ліга Чемпіонів

Шахтар - груповий етап; Дніпро-1 - другий кваліфікаційний раунд.

Ліга Європи

Зоря - плей-оф раунд.

Ліга конференцій

Динамо - третій кваліфікаційний раунд; Ворскла - другий кваліфікаційний раунд.

Чемпіон Шахтар розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів завдяки виходу у фінал цьогорічного розіграшу представників Італії та Англії - Інтера та Манчестер Сіті відповідно.

Зазначимо, Дніпро-1 вперше в своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів. Київське Динамо вперше в історії не потрапило навіть до Ліги Європи.