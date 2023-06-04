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Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України

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Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Зоря Луганськ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар, Дніпро-1, луганська Зоря, київське Динамо та потлавська Ворскла представлятимуть Україну в європейських клубних турнірах у сезоні 2023/24.

Ліга Чемпіонів

  1. Шахтар - груповий етап;
  2. Дніпро-1 - другий кваліфікаційний раунд.

Ліга Європи

  1. Зоря - плей-оф раунд.

Ліга конференцій

  1. Динамо - третій кваліфікаційний раунд;
  2. Ворскла - другий кваліфікаційний раунд.

Чемпіон Шахтар розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів завдяки виходу у фінал цьогорічного розіграшу представників Італії та Англії - Інтера та Манчестер Сіті відповідно.

Зазначимо, Дніпро-1 вперше в своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів. Київське Динамо вперше в історії не потрапило навіть до Ліги Європи.

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