Гвардіола: Манчестер Юнайтед став зовсім іншою командою

Манчестер Юнайтед значно покращив якість гри у порівнянні з початком сезону.

Про це заявив наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола напередодні очного протистояння в фіналі Кубка Англії.

"Ми в фіналі Кубка Англії, мені дуже приємно знаходитись тут. Фінал - це про те, як ти граєш на цей момент. Не про те, що ти зробив раніше, а як граєш індивідуально та як команда. Фінал - це щось особливе. Манчестер Юнайтед - це зовсім інша команда, не та, з якою ми грали на початку сезону. Вони стали краще, як і їхня якість", - сказав Гвардіола.