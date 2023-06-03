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Гвардіола: Манчестер Юнайтед став зовсім іншою командою

Тренер Манчестер Сіті прокоментував гру суперника напередодні фіналу Кубка Англії
Сьогодні 14:25 208 0
Гвардіола: Манчестер Юнайтед став зовсім іншою командою
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Кубок Англії, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - BBC.

Манчестер Юнайтед значно покращив якість гри у порівнянні з початком сезону.

Про це заявив наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола напередодні очного протистояння в фіналі Кубка Англії.

"Ми в фіналі Кубка Англії, мені дуже приємно знаходитись тут. Фінал - це про те, як ти граєш на цей момент. Не про те, що ти зробив раніше, а як граєш індивідуально та як команда. Фінал - це щось особливе. Манчестер Юнайтед - це зовсім інша команда, не та, з якою ми грали на початку сезону. Вони стали краще, як і їхня якість", - сказав Гвардіола.

  Тен Гаг: Без інвестицій Манчестер Юнайтед не матиме жодних шансів на трофеї

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