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Тен Гаг: Без інвестицій Манчестер Юнайтед не матиме жодних шансів на трофеї

Ерік тен Гаг прокоментував необхідність інвестицій у Манчестер Юнайтед
Сьогодні 15:55 275 0
Тен Гаг: Без інвестицій Манчестер Юнайтед не матиме жодних шансів на трофеї
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед необхідно інвестувати кошти у нових гравців, аби мати можливість в майбутньому боротися за титул АПЛ. 

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"У клубі чудово знають, що якщо ми хочемо рухатися далі, хочемо бути в четвірці найкращих, хочемо боротися за трофеї в такому сильному чемпіонаті, то нам потрібні інвестиції, інакше ми не матимемо жодних шансів на все це.

Ми бачили, що взимку клуби довкола нас вкладали у свої команди величезні гроші. Ми цього не зробили, але все ж таки посіли третє місце в чемпіонаті, тому я дуже радий і пишаюся своєю командою", - сказав тен Гаг.

Раніше Манчестер Юнайтед переграв Фулгем та завершився чемпіонат Англії на третій сходинці.

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