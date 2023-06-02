Полісся оплатило нову систему ВАР для чемпіонату України

ФК Полісся став першим клубом в історії українського футболу, який за власний кошт профінансував закупівлю обладнання для системи VAR.

Полісся профінансувало нову систему ВАР для УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В Будинку футболу керівництво клубу та УАФ зустрілися з нагоди підписання договору і сплати в повному обсязі житомирським клубом суми для закупівлі системи ВАР.

Після того, як машина буде виготовлена вона буде передана на баланс суддівського корпусу для обслуговування матчів українського чемпіонату.

Полісся стало першим клубом в історії українського футболу, який за власний кошт профінансував закупівлю обладнання для системи ВАР. Команда виграла турнір у першій лізі і в наступному сезоні гратиме в УПЛ.

Нагадаємо, Бойко може перейти в Полісся в якості вільного агента.