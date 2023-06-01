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Смоллінг: Прикро програвати по пенальті

Кріс Смоллінг прокоментував поразку від Севільї у фіналі Ліги Європи.
Сьогодні 09:30 242 0
Смоллінг: Прикро програвати по пенальті
#Рома, #Смоллінг

Джерело - uefa.com.

Рома розчарована поразкою від Севільї у фіналі Ліги Європи.

Про це розповів захисник італійської команди Кріс Смоллінг.

"Велике розчарування. Прикро програвати по пенальті. Це лотерея. Ми були націлені на перемогу та віддали всі сили на полі.

Зараз усім засмучені та розчаровані – ми завзято билися на шляху до цього фіналу. Нелегко дивитись, як святкують інші. Це надовго залишиться у пам'яті.

Наступного сезону треба спробувати знову. Моурінью дуже пишався нами після матчу. Він сказав, що ми маємо бути сильними, тому що ми перемагаємо та програємо разом", - сказав Смоллінг.

Актуально: Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу

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