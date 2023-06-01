Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

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СЕВІЛЬЯ СТАЄ ВИГРАЄ ЛІГУ ЄВРОПИ СЕЗОНУ 2022/2023

3:1. Не забиває Монтьєль! ВАР перевірив епізод.

3:1 Ібаньес влучає в стійку! Севілья в кроці від перемоги!

3:1 Ракитич пробив повз Патрісіу!

2:1 Манчіні влучає в ногу Буну! Севілья виходить вперед!

2:1 Ламела ідеально пробив у кут воріт.

1:1 Крістанте зрівнює рахунок, незважаючи на те, що Буну вгадав напрямок удару.

1:0 Окампос розводить голкіпера і м'яч по кутам.

Серія пенальті розпочинається!

Додатковий час завершено! На нас очікує серія пенальті!

120' Довго гравцям надавали медичну допомогу. Тільки зараз відновлюється поєдинок.

120' Ібаньес та Гудель лежать на газоні. Арбітр зупинив поєдинок.

120' Був шанс у Севільї забити, але удар Ен-Несірі виявився слабким. М'яч в руках у Патрісіу.

120' За сутичку за межами поля жовті картки отримали Хордан та Моурінью.

120' Бове замінив Матича у складі Роми.

120' 6 хвилин додає суддя до 2 екстратайму.

119' Гравці Севільї та Роми з лави для запасних невеличку сутичку створили, яка швидко завершилася.

117' Ламела намагався завдати дальній удар - м'яч заблоковано.

115' Матич отримує невеличку ушкодження, але продовжує поєдинок.

113' Пішла подача з корнера, захисники Севільї відбиваються.

112' Белотті заробляє кутовий для римлян.

111' Ібаньєс отримав медичну допомогу. В аргентинця розбита губа.

109' Лежить на газоні захисник Роми. Ерік Ламела отримав "гірнчичник" за грубу гру.

107' Ще дві заміни від Жозе Моурінью: Льоренте та Ель-Шаараві замінили Спінаццолу та Пеллегріні.

106' Другий додатковий там розпочався!

Перерва! До серії пенальті залишилося 15 хвилин поєдинку!

105' 2 хвилини додав арбітр до 1 екстратайму.

103' Окампос виконував закидання до воріт Патрісіу, захисники Роми вибили м'яч подалі.

101' Сусо боровся з Матичем і завалив серба.

99' Спінаццола порушив правила після боротьби з гравцем Севільї.

97' Пішов навіс, але іспанці відбиваються.

96' Рактиич у підкаті зіграв на фланзі. Кутовий для Роми.

94' Подвійна заміна в Севільї: замість Наваса та Теллеса на поле вийшли Монтьєль та Рекік.

92' Заміна в складі Роми: Залевський замінив Челіка.

91' Перший додатковий тайм розпочався!

Основний час завершено! На нас чекає екстратайми.

90' Кілька ударів завдавали гравці Севільї з дальньої дистанції, але м'яч пішов повз ворота.

90' Ен-Несірі небезпечно пробивав головою, трохи вище воріт пройшов м'яч.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Контролює гру Севілья, Рома не поспішає пресингувати суперників.

86' Пішла подача з корнеру, римляни відбиваються.

85' Кутовий заробляє Севілья.

83' Закидання на Белотті пішло, але Андреа пробив трохи повз ворота.

81' Арбітр виписав жовту картку помічнику Жозе Моурінью.

80' Гравці Роми апелюють тепер арбітру про гру рукою в штрафному майданчику. Чекаємо на повтор.

79' Манчіні боровся з Ламелою на фланзі і зароибв штрафний на власній половині поля.

78' Суддя скасовує своє рішення!

77' Арбітр призначає пенальті у ворота Севільї! Чекаємо на рішення після перегляду ВАР.

76' Заміна в складі Роми: Белотті замінив Теммі Абрагама.

75' Чергова жовта картка в нашому матчі і знову для гравця Роми - Челік отримав "гірчичник".

73' Сусо виконував стандарт, гравці Севільї порушили правила в атаці.

71' Теллес пробивав з-за меж штрафного, м'яч пішов на кутовий від захисника.

69' Окампос пробивав головою по воротах - невдало.

68' Заміна в складі Роми: замість Дибали на поле вийшов Вейналдум.

67' Пішла подача зі штрафного, Рома завдала кілька ударів, але Севілья рятується.

66' Також "гірчичник" дістався хавбеку Севільї Івану Ракитичу.

65' Крістанте отримав жовту картку за розмови з арбітром.

64' Спінаццола намагався пройти суперників по флангу, але втратив м'яч.

62' Дибала виконував подачу на дальню стійку, але удар Смоллінга виявився заслабким.

61' Пеллегріні пробивав зі штрафного, італієць влучив у стінку.

59' Перед штрафним майданчиком впав Матич. Небезпечний стандарт для римлян.

57' Челік збив Теллеса на фланзі, черговий фол у нашому поєдинку.

55' ГООООООООЛ! Севілья зрівнює рахунок! Пішла подача з правого флангу, Манчіні боровся з Ен-Несірі і зрізав м'яч у власні ворота.

54' Пішла подача зі стандарту - римляни відбиваються.

53' Спінаццола збив Окампоса на фланзі. Штрафний для Севільї.

52' Увірвався у штрафний майданчик Теллес і намагався завдати удару в ближній кут - невдало.

51' Окампос намагався пробити з-за меж штрафного через себе - повз ворота пішов.

50' Зробив суддя паузу, але пенальті не призначив.

49' Гравці Севільї апелюють до арбітра щодо гри рукою від Кріса Смоллінга.

48' Манчіні отримав жовту картку за розмови арбітром. Водночас італійцю порвали футболку.

47' Подвійна заміна в складі Севільї: замість Хіля та Торреса на поле вийшли Ламела та Сусо.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Рома мінімально переграє Севілью після 45 хвилин.

45' Ракитич пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у стійку!

45' Окампос намагався з флангу створити небезпеку, але м'яч перехопили захисники.

45' 7 хвилин додав арбітр до першого тайму.

44' Пеллегріні отримав жовту картку за симуляцію в штрафному майданчику суперника.

43' Після навісу з кутового пробив гравець Севільї вище воріт.

42' Пішла подача з лівого флангу на Окампоса, м'яч від захисника пішов на кутовий.

40' Пеллегріні виконував подачу зі штрафному, Ібаньєс порушив правила у верховій боротьбі.

39' Ен-Несірі після подачі намагався зачепитися за м'яч, але Патрісіо вийшов з воріт і ліквідував загрозу.

38' Манчіні порушив правила в центрі поля, арбітр зафіксував фол.

36' Жовту картку отримав нападник Севільї Рафа Мір, який перебуває на лаві для запасних.

34' ГООООООООООЛ! Рома виходить вперед! Дибала відірвався від захисника у штрафному майданчику і пробив повз воротаря!

33' Абрагам шукав партнера в штрафному майданчику, але м'яч перехопили.

32' Арбітри ВАР переглянули епізод і не призначили 11-метровий.

31' Абрагам опинився на газоні після зіткнення в штрафному майданчику. Свисток судді промовчав.

29' По черзі команди контролюють м'яч, без особливої гостроти.

27' Дибала у центрі поля отримав м'яч і відразу сфолили проти нього.

26' Ібаньєс у верховій боротьбі отримав удар в око від Ен-Несері, штрафний удар на користь римлян.

25' Хіль намагався пробити з-за меж штрафного майданчика, повз ворота пройшов м'яч.

23' Севілья довгий час вибудовувала позиційну атаку, але до удару справа не дійшла.

21' Матич у верховій боротьбі ліктем вдарив Окампоса, жовта картка для сербського опорника.

20' Спінаццола намагався знайти партнерів у штрафному майданчику суперника, м'яч було перехоплено.

19' Момент сейву Буну після удару Спінаццоли.

18' У верховій боротьбі зазнав ушкодження Челік. Медики на полі надають допомогу.

17' Севілья захопила ініціативу і кружляє навколо воріт Роми, до ударів справа не доходить.

15' Абрагам намагався повернути м'яч на фланзі і порушив правила.

13' Окампос намагався виконати вкидання з-за бокової на Торреса, м'яч було перехоплено.

12' Матич виконував закидання на Пеллегріні, але Буну вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

11' Спінаццола небезпечно пробивав по воротах, Буну тягне цей удар.

9' Дибала опинився на газоні після зіткнення з Гуделем, арбітр зафіксував штрафний.

8' Захисники Роми вибили м'яч подалі від своїх воріт після корнера.

7' Фанати Роми заважають Ракитичу виконати кутовий.

6' Контролюють гравці Севільї м'яч і поступово просуваються вперед.

5' Абрагам увірвався у штрафний майданчик і намагався п'ятою скинути в центр - невдало.

4' Навас намагався виконати подачу з флангу, захисники Роми перехопили м'яч.

3' Сербу надали медичну допомогу після зіткення з Ібаньєсом у верховій боротьбі.

2' Гудель пробивав головою по воротах, але в боротьби із захисником м'яч полетів вище.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Кубок Ліги Європи винесений на стадіон.

На стадіоні вже розпочалася церемонія закриття Ліги Європи сезону 2022/2023.

Жозе Моурінью може сьогодні стати найбільш титулованим тренером у єврокубках в історії!

Команди вже виходять на передматчеву розминку:

Жозе Моурінью вже прибув разом зі своєю командою на стадіон і готовий поборотися за черговий єврокубок у своїй кар'єрі.

Визначилися стартові склади команд:

Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хіль, Ен-Несірі

Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг, Челік, Матич, Крістанте, Спінаццола, Пеллегріні, Абрагам, Дибала

Фанати обох клубів уже збирається біля стадіону та готові підтримувати улюблені команди.

Стало відомо, що букмекери очікують дуже наполегливого поєдинку й не виділяють явного фаворита.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться в середу, 31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.

Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.

Цифри та факти