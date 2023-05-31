Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 4321
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 1073 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 4552 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 11909
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 790
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 447
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1312
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1948 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 231364 19
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 1115 1
Прямі трансляції

Севілья - Рома: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи УЄФА

На полі очікується дуже рівна гра
Сьогодні 14:46 340 0
Севілья - Рома: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи УЄФА
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

31 травня іспанська Севілья та італійська Рома визначать переможця Ліги Європи сезону-2022/23. Букмекери очікують дуже наполегливого поєдинку й не виділяють явного фаворита.

На перемогу Севільї в основний час дають коефіцієнт 3.10, на Рому - 2.82, на нічию - 2.95. Котирування на прохід (тобто враховуючи можливі екстратайми та серію пенальті) складають 2.04 для андалусійців та 1.88 - для римлян.

Нагадаємо, Севілья є рекордсменом за перемогами в Кубку УЄФА/Лізі Європи (6 разів) та досі не програвала жодного фіналу, а тренер Роми Жозе Моурінью теж не програвав жодного єврофіналу, в які виводив свої команди. Більше цікавих фактів напередодні матчу читайте у спеціальному матеріалі.

Стартовий свисток поєдинку в Будапешті пролунає о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію дивіться на Volia TV та MEGOGO.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною 4047 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 4552 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 231364 19
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2249 1
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 4321
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 11909
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5214
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114124
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31302
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43497
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5106
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35866