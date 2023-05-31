Севілья - Рома: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи УЄФА

На полі очікується дуже рівна гра

Джерело - Чемпіон.

31 травня іспанська Севілья та італійська Рома визначать переможця Ліги Європи сезону-2022/23. Букмекери очікують дуже наполегливого поєдинку й не виділяють явного фаворита.

На перемогу Севільї в основний час дають коефіцієнт 3.10, на Рому - 2.82, на нічию - 2.95. Котирування на прохід (тобто враховуючи можливі екстратайми та серію пенальті) складають 2.04 для андалусійців та 1.88 - для римлян.

Нагадаємо, Севілья є рекордсменом за перемогами в Кубку УЄФА/Лізі Європи (6 разів) та досі не програвала жодного фіналу, а тренер Роми Жозе Моурінью теж не програвав жодного єврофіналу, в які виводив свої команди. Більше цікавих фактів напередодні матчу читайте у спеціальному матеріалі.

Стартовий свисток поєдинку в Будапешті пролунає о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію дивіться на Volia TV та MEGOGO.

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