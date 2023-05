Манчестер Сіті розпочав переговори щодо хавбека Челсі Ковачича

Манчестер Сіті розпочав переговори щодо трансферу півзахисника Челсі Матео Ковачича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Позитивні обговорення з оточенням самого гравця були в останні декілька днів - сторони узгоджували особисті умови контракту.

Челсі натомість готовий продати 29-річного хорвата, адже клуб хоче перебудувати центр поля команди. Найближчим часом переговори продовжаться.

Чинний контракт Ковачича закінчується наступного літа.

EXCL: Manchester City have opened concrete talks to sign Mateo Kovacic in the summer. Positive discussions took place with player’s camp in the last few days over personal terms 🚨🔵 #MCFC



Chelsea, open to selling Kovacic as part of midfield revolution. Talks will continue soon. pic.twitter.com/a9IL6NSdug