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Манчестер Сіті розпочав переговори щодо хавбека Челсі Ковачича

Челсі продасть хорватського півзахисника
Сьогодні 20:14 131 0
Манчестер Сіті розпочав переговори щодо хавбека Челсі Ковачича
Фото: Getty Images
#Ковачич, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті розпочав переговори щодо трансферу півзахисника Челсі Матео Ковачича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Позитивні обговорення з оточенням самого гравця були в останні декілька днів - сторони узгоджували особисті умови контракту.

Челсі натомість готовий продати 29-річного хорвата, адже клуб хоче перебудувати центр поля команди. Найближчим часом переговори продовжаться.

Чинний контракт Ковачича закінчується наступного літа.

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