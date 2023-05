Челсі готовий влітку продати Ковачича

Челсі готовий під час літнього трансферного вікна продати півзахисника Матео Ковачича.

Про це повідомляє Football Insider.

Сині вимагатимуть за 29-річного хорвата 30-40 мільйонів фунтів.

Уже відомі три претенденти на підписання Ковачича. Це Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед, а також Баварія.

У нинішньому сезоні на рахунку Ковачича 2 голи і 2 асисти в 35 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Хавбек виступає за Синіх із 2018 року.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨 - Chelsea will accept a £40m bid from Manchester City for Mateo Kovacic. ✅



✍: @SportsPeteO#MCFC #CFC