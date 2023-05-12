Челсі готовий влітку продати Ковачича

Джерело - Чемпіон.
Челсі готовий під час літнього трансферного вікна продати півзахисника Матео Ковачича.
Про це повідомляє Football Insider.
Сині вимагатимуть за 29-річного хорвата 30-40 мільйонів фунтів.
Уже відомі три претенденти на підписання Ковачича. Це Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед, а також Баварія.
У нинішньому сезоні на рахунку Ковачича 2 голи і 2 асисти в 35 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Хавбек виступає за Синіх із 2018 року.
🚨 EXCLUSIVE! 🚨 - Chelsea will accept a £40m bid from Manchester City for Mateo Kovacic. ✅— Football Insider (@footyinsider247) May 11, 2023
✍: @SportsPeteO#MCFC #CFC
Раніше повідомлялося, що Бакайоко повернеться у Челсі.