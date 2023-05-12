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Челсі готовий влітку продати Ковачича

На хавбека вже є три претенденти
Сьогодні 17:11 199 0
Челсі готовий влітку продати Ковачича
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі готовий під час літнього трансферного вікна продати півзахисника Матео Ковачича. 

Про це повідомляє Football Insider.

Сині вимагатимуть за 29-річного хорвата 30-40 мільйонів фунтів.

Уже відомі три претенденти на підписання Ковачича. Це Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед, а також Баварія.

У нинішньому сезоні на рахунку Ковачича 2 голи і 2 асисти в 35 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Хавбек виступає за Синіх із 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Бакайоко повернеться у Челсі.

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