Сабо: Здається, Рамірес виграє у Ваната конкуренцію в Динамо

Нападник Динамо Ерік Рамірес може виграти конкуренцію у Владислава Ваната.

Про це розповів колишній тренер Йожеф Сабо.

"У Раміреса рівень футболістів УПЛ. Маючи ігровий час, він показує себе дедалі впевненіше. Здається, що Ванату тут буде нічого робити і Рамірес виграє конкуренцію. Шовковський його ставитиме, якщо залишиться керувати Динамо", - сказав Сабо.