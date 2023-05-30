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Сабо: Здається, Рамірес виграє у Ваната конкуренцію в Динамо

Український нападник може програти конкуренцію одноклубнику
Сьогодні 17:39 290 0
Сабо: Здається, Рамірес виграє у Ваната конкуренцію в Динамо
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Владислав Ванат

Джерело - FanDay.

Нападник Динамо Ерік Рамірес може виграти конкуренцію у Владислава Ваната.

Про це розповів колишній тренер Йожеф Сабо.

"У Раміреса рівень футболістів УПЛ. Маючи ігровий час, він показує себе дедалі впевненіше. Здається, що Ванату тут буде нічого робити і Рамірес виграє конкуренцію. Шовковський його ставитиме, якщо залишиться керувати Динамо", - сказав Сабо.

  Сабо: Треба залишити Шовковського

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