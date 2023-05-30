Сабо: Треба залишити Шовковського

Олександр Шовковський повинний замінити Мірчу Луческу на посту головного тренера Динамо.

Про це розповів екснаставник киян та збірної України Йожеф Сабо.

“Побачимо, яким буде вибір керівництва Динамо – залишиться керувати Шовковський чи повернеться Луческу. Я не проти Луческу, але, на мою думку, потрібно залишати Шовковського. Мірча може підказувати, залишившись в тренерському штабі. Це нормальне явище.

Щодо самого турніру, то вважаю Лігу конференцій нікому не потрібною. Там грають середнячки, деякі виставляють дубль, матчі, часто граються з відповідальністю товариських. Думаю, що Динамо точно пройде в групу і зможе з неї вийти. Там немає сильних суперників на таких стадіях", - відзначив Сабо.