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Сабо: Треба залишити Шовковського

Йожеф Сабо прокоментував ситуацію з головним тренером біло-синіх на майбутній сезон
Сьогодні 15:27 396 0
Сабо: Треба залишити Шовковського
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Йожеф Сабо, #Олександр Шовковський

Джерело - 1927.kiev.ua.

Олександр Шовковський повинний замінити Мірчу Луческу на посту головного тренера Динамо.

Про це розповів екснаставник киян та збірної України Йожеф Сабо.

“Побачимо, яким буде вибір керівництва Динамо – залишиться керувати Шовковський чи повернеться Луческу. Я не проти Луческу, але, на мою думку, потрібно залишати Шовковського. Мірча може підказувати, залишившись в тренерському штабі. Це нормальне явище.

Щодо самого турніру, то вважаю Лігу конференцій нікому не потрібною. Там грають середнячки, деякі виставляють дубль, матчі, часто граються з відповідальністю товариських. Думаю, що Динамо точно пройде в групу і зможе з неї вийти. Там немає сильних суперників на таких стадіях", - відзначив Сабо.

Раніше Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо.

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