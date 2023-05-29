Реал Сосьєдад зіграє у Лізі чемпіонів

Команда завершить сезон у топ-4

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад забезпечив собі місце у груповому турнірі Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У 37-му турі Ла Ліги команда поступилась Атлетіко (1:2). Однак завдяки поразці Вільярреала від Райо Вальєкано з аналогічним рахунком Сосьєдад гарантував собі місце у топ-4.

Баскський клуб займає четверте місце - 68 очок. У Вільярреала 63 очки і 5-та позиція за тур до кінця.

Востаннє Реал Сосьєдад виступав у Лізі чемпіонів в сезоні-2013/14. Тоді команда зайняла останнє, четверте місце у групі з Манчестер Юнайтед, Баєром та Шахтарем.

Раніше Жирона Циганкова поступилася Бетісу.