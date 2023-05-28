Жирона Циганкова поступилася Бетісу: результати матчів 37 туру Ла-Ліги

Українець провів увесь матч з Бетісом

Джерело - Чемпіон.

У 37 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 9 матчів.

Жирона Циганкова вдома програла Бетісу та зменшила свої шанси на вихід до єврокубків.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

37 тур, 28 травня

Альмерія - Вальядолід 0:0

Атлетік - Ельче 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+2 Боє

Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Грізманн, 2:0 - 73 Моліна, 2:1 - 88 Серлот

Барселона - Мальорка 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Фаті, 2:0 - 24 Фаті, 3:0 - 70 Гаві

Валенсія - Еспаньйол 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 38 Лопес, 1:1 - 40 Монтес, 1:2 - 50 Бретвейт, 2:2 - 90+3 Ліно

Жирона - Бетіс 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Гутьєррес, 1:1 - 47 Іглесіас, 1:2 - 77 Іглесіас

Українець Віктор Циганков провів увесь матч.

Кадіс - Сельта 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Собріно

Райо Вальєкано - Вільярреал 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Де Томас, 2:0 - 63 Паласон, 2:1 - 83 Ло Чельсо

Хетафе - Осасуна 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Авіла, 1:1 - 39 Латаса, 2:1 - 90 Мата

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, що вчора Реал святкував виїзну перемогу над Севільєю (2:1).