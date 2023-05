Забарний вийде у старті Борнмута на гру з Евертоном, Миколенко не потрапив до заявки

Тренерські штаби Евертона та Борнмута визначилися зі стартовими складами на матч 38-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу, крайній захисник ірисок Віталій Миколенко залишився поза заявкою.

Раніше Шон Дайч повідомляв, що участь Миколенка в матчі під питанням через розтягнення м’яза стегна.

📝 TEAM NEWS 📝



🔺 Neto absent for personal reasons

🔺 Billing fit and back in to start

🔺 Ouattara also in the XI



Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR