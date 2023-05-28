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Забарний вийде у старті Борнмута на гру з Евертоном, Миколенко не потрапив до заявки

Сьогодні 17:41 152 0
Забарний вийде у старті Борнмута на гру з Евертоном, Миколенко не потрапив до заявки
#Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Тренерські штаби Евертона та Борнмута визначилися зі стартовими складами на матч 38-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу, крайній захисник ірисок Віталій Миколенко залишився поза заявкою.

Раніше Шон Дайч повідомляв, що участь Миколенка в матчі під питанням через розтягнення м’яза стегна.

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