Забарний вийде у старті Борнмута на гру з Евертоном, Миколенко не потрапив до заявки

Джерело - Чемпіон.
Тренерські штаби Евертона та Борнмута визначилися зі стартовими складами на матч 38-го туру чемпіонату Англії.
Про це повідомляють пресслужби клубів.
Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до стартового складу, крайній захисник ірисок Віталій Миколенко залишився поза заявкою.
Раніше Шон Дайч повідомляв, що участь Миколенка в матчі під питанням через розтягнення м’яза стегна.
TEAM NEWS! 🔵#EVEBOU pic.twitter.com/cVWwDJPQSI— Everton (@Everton) May 28, 2023
📝 TEAM NEWS 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 28, 2023
🔺 Neto absent for personal reasons
🔺 Billing fit and back in to start
🔺 Ouattara also in the XI
Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR