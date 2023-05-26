Дайч: Миколенку стало трохи краще

Шон Дайч розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка

Український захисник Евертона Віталій Миколенко має шанси зіграти у 38 турі АПЛ проти Борнмута.

Про це розповів головний тренер ліверпульського клубу Шон Дайч.

"Йому стало трохи краще. Подивимось, як він почуватиме себе після завтрашнього тренування", - сказав Дайч.

Українець травмувався перед матчем з Манчестер Сіті – у нього було розтягнення м’яза стегна, через яке він пропустив дві гри.

Наразі Евертон йде 17-м у турнірній таблиці та випереджає Лестер та Лідс із зони вильоту на 2 очки.

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