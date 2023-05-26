Головне
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
Вчора 11:36 1521
Тимощук отримав громадянство країни ЄС
Вчора 22:20 1058
Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі
Вчора 20:09 864 2
Збірна України з фехтування здобула срібло чемпіонату Європи
Вчора 19:27 553
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію
Вчора 18:10 6030
Магучіх відреагувала на ракетний удар росії по Дніпру
Вчора 13:51 756
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 13:49 114627
Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону
Вчора 10:33 1682
Ворскла отримала від Шахтаря 150 000 за перемогу над Дніпром-1
Вчора 10:17 1966
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 07:06 70201
Прямі трансляції

Дайч: Миколенку стало трохи краще

Шон Дайч розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка
Вчора 22:40 296 0
Дайч: Миколенку стало трохи краще
Фото - gettyimages
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко має шанси зіграти у 38 турі АПЛ проти Борнмута.

Про це розповів головний тренер ліверпульського клубу Шон Дайч.

"Йому стало трохи краще. Подивимось, як він почуватиме себе після завтрашнього тренування", - сказав Дайч.

Українець травмувався перед матчем з Манчестер Сіті – у нього було розтягнення м’яза стегна, через яке він пропустив дві гри.

Наразі Евертон йде 17-м у турнірній таблиці та випереджає Лестер та Лідс із зони вильоту на 2 очки.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 70201
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію 6030
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі "Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі 4732
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 5836
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 114627
Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка 6737
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12199 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26538
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110695
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43289
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 114627
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 71706