Головне
Світоліна вперше після повернення зіграє у фіналі, у суперницях - росіянка
Сьогодні 09:54 1560 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 15:08 26660 3
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 14:57 17233
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 14:56 331887
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 14:50 14366
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 14:17 2930
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:09 2731
Коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 14:07 1006
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 13:11 71845
Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное
Сьогодні 12:57 311
Прямі трансляції

Монзуль працюватиме на матч Шахтар - Дніпро-1

Визначилися арбітри матчів 29-го туру УПЛ
Сьогодні 15:52 95 0
Монзуль працюватиме на матч Шахтар - Дніпро-1
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ зробив призначення на матчі 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.

У грі Шахтар - Дніпро-1, яка відбудеться 28 травня, головною арбітринею буде Катерина Монзуль з Харкова.

Її асистентки - Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертою арбітринею призначили Крістіну Козорог. Арбітр ВАР - Анастасія Романюк, асистентом ВАР буде Андрій Скрипка.

Повідомлялося, що Дніпро-1 міг не поїхати на матч з Шахтарем у знак протесту.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 331887
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 17233
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 71845
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 14366
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26660 3
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію 18614
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 71800
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26660 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71079
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114018
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1738
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110752