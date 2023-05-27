Монзуль працюватиме на матч Шахтар - Дніпро-1

Визначилися арбітри матчів 29-го туру УПЛ

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ зробив призначення на матчі 29-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.

У грі Шахтар - Дніпро-1, яка відбудеться 28 травня, головною арбітринею буде Катерина Монзуль з Харкова.

Її асистентки - Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертою арбітринею призначили Крістіну Козорог. Арбітр ВАР - Анастасія Романюк, асистентом ВАР буде Андрій Скрипка.

Повідомлялося, що Дніпро-1 міг не поїхати на матч з Шахтарем у знак протесту.

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