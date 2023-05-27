Дніпро-1 міг не поїхати на матч з Шахтарем у знак протесту

Рішення про бойкот матчу все ж не було ухвалено через необхідність боротися за друге місце

Джерело - Football Hub.

Керівники Дніпра-1 розглядали варіант у знак протесту не їхати грати з Шахтарем у 29-му турі УПЛ.

Про це повідомляє Football Hub.

Такий варіант розглядався через обурення керівництва клубу суддівством матчу з Ворсклою (1:2). У клубі були впевнені, що доля чемпіонства вже вирішена.

Актуально: 8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи

У Дніпра-1 немає надій на втрату очок Шахтарем в останньому матчі з Ворсклою, а доля очного матчу, на думку керівників дніпровського клубу, буде вирішена не в чесному протистоянні на полі, а в підкилимних домовленостях з представниками різних футбольних інстанцій.

Рішення про бойкот матчу все ж не було ухвалено через необхідність боротися за друге місце.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!